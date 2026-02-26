Einkaufen im Harz Initiative „Unser Schopp“: So steht es um neuen Dorfladen für Wienrode und Börnecke
Die Wienröder haben im Ort noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt, um die Ansiedlung eines neuen Dorfmarktes hinzubekommen. Die Zeichen stehen gar nicht so schlecht.
26.02.2026, 10:00
Wienrode. - Viele wollen ihn, aber allzuoft scheitert es an der Finanzierung: ein Dorfladen der Marke „Unser Schopp“. In Wienrode ist deshalb noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt worden. In vier weiteren Harzdörfern sieht es noch besser für eine Ansiedlung aus.