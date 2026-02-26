weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Einkaufen im Harz: Initiative „Unser Schopp“: So steht es um neuen Dorfladen für Wienrode und Börnecke

Die Wienröder haben im Ort noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt, um die Ansiedlung eines neuen Dorfmarktes hinzubekommen. Die Zeichen stehen gar nicht so schlecht.

Von Jens Müller 26.02.2026, 10:00
Der erste Containerladen der Marke "Unser Schopp" ist vor fast genau einem Jahr - am 15. Februar 2025 - im 800-Einwohner-Dorf Burgkemnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) eröffnet worden. Seither reißen sich auch viele Harzdörfer um solche eine Einkaufsmöglichkeit.
Archivfoto: René Kiel

Wienrode. - Viele wollen ihn, aber allzuoft scheitert es an der Finanzierung: ein Dorfladen der Marke „Unser Schopp“. In Wienrode ist deshalb noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt worden. In vier weiteren Harzdörfern sieht es noch besser für eine Ansiedlung aus.