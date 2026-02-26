Die Wienröder haben im Ort noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt, um die Ansiedlung eines neuen Dorfmarktes hinzubekommen. Die Zeichen stehen gar nicht so schlecht.

Initiative „Unser Schopp“: So steht es um neuen Dorfladen für Wienrode und Börnecke

Der erste Containerladen der Marke "Unser Schopp" ist vor fast genau einem Jahr - am 15. Februar 2025 - im 800-Einwohner-Dorf Burgkemnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) eröffnet worden. Seither reißen sich auch viele Harzdörfer um solche eine Einkaufsmöglichkeit.

Wienrode. - Viele wollen ihn, aber allzuoft scheitert es an der Finanzierung: ein Dorfladen der Marke „Unser Schopp“. In Wienrode ist deshalb noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt worden. In vier weiteren Harzdörfern sieht es noch besser für eine Ansiedlung aus.