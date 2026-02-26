weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Haldensleber Feuerwehr im Einsatz: Schon wieder Feuer in Haldensleben: Feuerwehr löscht brennende Laube am Stadtrand

Eine riesige Rauchwolke steigt am Mittwochabend über dem Stadtrand von Haldensleben auf. Die Feuerwehr wird zu einem Laubenbrand alarmiert – ein Einsatz, der schnelles und routiniertes Handeln erfordert.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 26.02.2026, 09:52
Flammen schlagen aus der freistehenden Gartenlaube – die Feuerwehr rückt mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an.
Flammen schlagen aus der freistehenden Gartenlaube – die Feuerwehr rückt mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an. Foto: Feuerwehr Haldensleben

Haldensleben - Eine riesige Rauchwolke stand am Mittwochabend (25. Februar) über einem verlassenen, einzelnen Gartengrundstück. Zum Ort des Geschehens ging es für die Rettungskräfte von der Gänsebreite in Haldensleben kommend – in Richtung Gartenanlage und weiter stadtauswärts. Um 18.35 Uhr schrillten während des laufenden Dienstabends die Pieper der Feuerwehrleute: Alarmstichwort „Brand – Gebäude“, gemeldet war ein Laubenbrand.