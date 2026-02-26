Haldensleber Feuerwehr im Einsatz Schon wieder Feuer in Haldensleben: Feuerwehr löscht brennende Laube am Stadtrand
Eine riesige Rauchwolke steigt am Mittwochabend über dem Stadtrand von Haldensleben auf. Die Feuerwehr wird zu einem Laubenbrand alarmiert – ein Einsatz, der schnelles und routiniertes Handeln erfordert.
Aktualisiert: 26.02.2026, 09:52
Haldensleben - Eine riesige Rauchwolke stand am Mittwochabend (25. Februar) über einem verlassenen, einzelnen Gartengrundstück. Zum Ort des Geschehens ging es für die Rettungskräfte von der Gänsebreite in Haldensleben kommend – in Richtung Gartenanlage und weiter stadtauswärts. Um 18.35 Uhr schrillten während des laufenden Dienstabends die Pieper der Feuerwehrleute: Alarmstichwort „Brand – Gebäude“, gemeldet war ein Laubenbrand.