Jugendhilfe in Notsituationen Gewalt und Vernachlässigung im Harz: Immer mehr Kinder müssen aus Familien genommen werden

Wenn Kinder und Jugendliche in Notsituationen schnell Hilfe benötigen, können sie in einer sogenannten Inobhutnahmestelle untergebracht werden. So stellt sich die aktuelle Situation im Landkreis Harz dar.