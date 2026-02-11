weather regen
  4. Jugendhilfe: Gewalt und Vernachlässigung im Harz: Immer mehr Kinder aus Familien genommen

Wenn Kinder und Jugendliche in Notsituationen schnell Hilfe benötigen, können sie in einer sogenannten Inobhutnahmestelle untergebracht werden. So stellt sich die aktuelle Situation im Landkreis Harz dar.

Von Jens Müller Aktualisiert: 11.02.2026, 12:11
In einer sogenannten Inobhutnahmestelle finden Kinder und Jugendliche in Notsituationen einen vorübergehenden Schutzraum.
Blankenburg. - Von Überforderung bis Gewalt: Die Gründe für Inobhutnahmen für Kinder sind vielfältig. So wird im Landkreis Harz auf solche Krisen reagiert.