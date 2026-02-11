Jugendhilfe in Notsituationen Gewalt und Vernachlässigung im Harz: Immer mehr Kinder müssen aus Familien genommen werden
Wenn Kinder und Jugendliche in Notsituationen schnell Hilfe benötigen, können sie in einer sogenannten Inobhutnahmestelle untergebracht werden. So stellt sich die aktuelle Situation im Landkreis Harz dar.
Aktualisiert: 11.02.2026, 12:11
Blankenburg. - Von Überforderung bis Gewalt: Die Gründe für Inobhutnahmen für Kinder sind vielfältig. So wird im Landkreis Harz auf solche Krisen reagiert.