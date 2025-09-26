Die Galerie im Schlosshotel Blankenburg präsentiert eine neue Ausstellung mit Gemälden von Stefanie Gendera aus Magdeburg. Dazu wird am Freitag, 3. Oktober 2025, zu einer Vernissage eingeladen.

"Trini" heißt dieses Porträt, gemalt von Stefanie Gendera im Jahr 2023.

Blankenburg. - Sie zeigen fremde Kulturen, Tiere Afrikas und die Lust am Tanzen: die Bilder von Stefanie Gendera, die demnächst in der Galerie im Schlosshotel Blankenburg zu bewundern sind. Wie die Künstlerin ihre Motive findet und was ihre Gemälde so besonders macht.