Prinz Tobias I. und Prinzessin Madlen I. sind Derenburgs (Harz) neues Prinzenpaar. Sie versprechen Überraschungen für den Karneval. Warum diese Session für die beiden und für ganz „Strohkoppshausen“ besonders wird.

In Derenburg regieren die Narren: Neues Prinzenpaar erfüllt sich einen Lebenstraum

Das Derenburger Prinzenpaar Madlen I. und Tobias I. Selle tanzen den traditionellen Schneewalzer auf dem Marktplatz zur Sessionseröffnung im November 2025.

Derenburg. - In Derenburg sind die Narren los! Und die sorgen nicht nur für frischen Wind im Rathaus. Prinz Tobias I. und Prinzessin Madlen I. kündigen für die Karnevalsveranstaltungen einige Überraschungen an. Für die beiden geht außerdem ein lang gehegter Traum in Erfüllung.