Wohin in den Osterferien? Kletterwald Blankenburg lädt zu Nervenkitzel und Kletterspaß mitten in der Natur ein

Wer in den Osterferien schwindelerregende Höhen erklimmen und sogar auf einem Bierfass durch Baumkronen fahren will, sollte sich den Kletterwald in Blankenburg (Harz) nicht entgehen lassen. Er bietet Abenteuer pur.