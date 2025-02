Blankenburg/JÜ. - Zwei benachbarte Einrichtungen in Blankenburg - das Kloster Michaelstein und die Celenus Teufelsbad Fachklinik - sind nicht nur schön in der Natur gelegen und laden ihre Besucher zu Spaziergängen ein. Beide bieten auch Freizeit- und Unterhaltungsangebote. Nun haben sie die günstige Lage für eine Zusammenarbeit genutzt, um gemeinsame Sing-Angebote zu schaffen.

„Kloster und Teufelsbad hatten schon in der Vergangenheit miteinander zu tun, und gerade das Teufelsbad nutzt dabei die Angebote des Kloster Michaelsteins“, heißt es in einer Mitteilung der Rehaklinik. Der einmal monatlich angebotene Harzer Gästechor sowie der mittwochs stattfindende Popchor kann auch von den Patienten der Teufelsbad Fachklinik besucht werden - unabhängig, ob die Teilnehmer selbst singen oder einfach nur zuschauen möchten. Auch ist das Kloster Michaelstein einmal im Jahr Teil der Teufelsbader Kinderwoche. „Aufbauend auf diese Ansätze reifte die Idee, auch im Teufelsbad selbst regelmäßige Singveranstaltungen anzubieten – und was eignete sich direkt mehr als der Valentinstag?“, so die Idee.

Gemeinsam Singen in der Teufelsbad Fachklinik

Und die kam gut an: Johanna Borchert, Leiterin des Bereichs Musikpädagogik im Kloster Michaelstein, sang in der klinikeigenen Bibliothek mit Patienten und Gästen von außerhalb klassische Volkslieder, darunter „Wenn ich ein Vöglein wär“ und „Horch was kommt von draußen rein“ sowie moderne Stücke von den Puhdys, Abba, Nena und das namensgebende „Marmorstein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher, die alle mit Begeisterung intonierten.

„Nach der geglückten Premiere, sind weitere Singeabende zu speziellen Anlässen geplant, die sowohl wieder für Patienten, als auch durch die Öffentlichkeit genutzt werden können“, kündigt die Klinik an.