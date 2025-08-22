Das Jugendhaus „Thomas Morus“ verliert Ende August seinen Leiter. Es ist bereits die dritte Kündigung in nur fünf Jahren. So geht es nun mit der offenen Jugendarbeit weiter.

Mit einer Frühstückstasse begrüßten Ronny Harzendorf und Sebastian Kroll vom Förderverein gemeinsam mit Doreen Giese und Charlyn Kristin Schulz im Januar den neuen Leiter des Jugendhauses, Felix Lück (li.). Er wird das Haus nun wieder verlassen.

Genthin - Die Nachricht kommt für viele Genthiner überraschend: Nach nicht mal einem Jahr sucht das Jugendhaus „Thomas Morus“ wieder einen neuen Chef. Das steckt dahinterund so geht es in der Freizeiteinrichtung weiter.