Personalwechsel in Freizeiteinrichtung Genthiner Morushaus sucht nach überraschender Kündigung neuen Leiter
Das Jugendhaus „Thomas Morus“ verliert Ende August seinen Leiter. Es ist bereits die dritte Kündigung in nur fünf Jahren. So geht es nun mit der offenen Jugendarbeit weiter.
22.08.2025, 04:00
Genthin - Die Nachricht kommt für viele Genthiner überraschend: Nach nicht mal einem Jahr sucht das Jugendhaus „Thomas Morus“ wieder einen neuen Chef. Das steckt dahinterund so geht es in der Freizeiteinrichtung weiter.