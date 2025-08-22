Das „Simulationswerk Deutschland“ von Kai Marasus bietet lebensrettende Schulungen für den Alltag und Beruf. Der erfahrene Rettungsdienstmitarbeiter mit über 20 Jahren Praxis hat seine Ausbildungsstätte im ehemaligen „Modehaus Nr. 6“ in der Langen Straße in Tangermünde eröffnet.

Was unterscheidet sei Angebot von den üblichen Erste-Hilfe-Kursen, Weiterbildungen, Blau-Licht-Training? Marasus kommt aus der Praxis und fährt noch heute Einsätze.

Bei ihm erhalten Teilnehmer zertifizierte Erste-Hilfe-Kurse mit besonders realitätsnahem, praktischem Training. Das Angebot richtet sich an Fahrschüler, erfahrene Autofahrer, Berufskraftfahrer sowie speziell an Rettungsdienstpersonal, Polizei und Feuerwehr.

Der 46-Jährige weiß aus seiner langjährigen Berufserfahrung genau, welche Kenntnisse im Ernstfall entscheidend sind. Und er macht deutlich: „Jedes Unternehmen, auch Verwaltung, Hotels, Gaststätten, ist dazu verpflichtet, regelmäßig seine Mitarbeiter in Erster Hilfe zu schulen.“

Interessenten können die Ausbildungsstätte zum Burgfest besichtigen – am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 10 Uhr öffnet Kai Marasus seine Türen. Auch die Hundestaffel aus Schönhausen wird vor Ort präsent sein.