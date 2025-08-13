Baustelle an Ausflugsziel im Harz Sanierung im Kloster Michaelstein: Kreuzhof fällt als Bühne aus – beliebtes Klosterfest zieht um

Das Michaelsteiner Klosterfest mit Grünem Markt, Livemusik und Kleinkunst ist alljährlich einer der beliebtesten Anziehungspunkte im Harzkreis. 2025 und 2026 wird ein zentraler Platz des Festes ausfallen.