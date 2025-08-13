weather heiter
  4. Sanierung im Kloster Michaelstein: Kreuzhof fällt als Bühne aus – beliebtes Klosterfest zieht um

Das Michaelsteiner Klosterfest mit Grünem Markt, Livemusik und Kleinkunst ist alljährlich einer der beliebtesten Anziehungspunkte im Harzkreis. 2025 und 2026 wird ein zentraler Platz des Festes ausfallen.

Von Jens Müller Aktualisiert: 13.08.2025, 10:43
Im Zuge der Sanierungsarbeiten an den Pfeilern am Ost- und Südflügel des Kreuzhofes im Kloster Michaelstein mussten die Fassaden abgestützt werden.
Blankenburg. - Die Bauarbeiten im Kloster Michaelstein bei Blankenburg haben Auswirkungen auf das beliebte Klosterfest, das alljährlich von vielen Tausend Gästen besucht wird.