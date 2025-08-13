weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Archäologie im Harz: Nach Grabungen an der Himmelpforte: Schloss Wernigerode wird um zwei Attraktionen reicher

Zwei spektakuläre, tonnenschwere Entdeckungen aus dem Kloster Himmelpforte sorgen bald am Wernigeröder Schloss für Aufsehen. Um was es sich dabei handelt und wie sie mit dem einstigen Grafensitz in Verbindung stehen.

Von Sandra Reulecke 13.08.2025, 14:45
Das Wernigeröder Schloss gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen im Harz - und wird bald um ein zwei Exponate reicher, die nicht zu übersehen sind.
Das Wernigeröder Schloss gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen im Harz - und wird bald um ein zwei Exponate reicher, die nicht zu übersehen sind.

Wernigerode. - Eines der beliebtesten Ausflugsziele in Sachsen-Anhalt ist das Wernigeröder Schloss. Und bald lohnt sich ein Besuch umso mehr: Zwei spektakuläre Entdeckungen, die Ausgrabungen am Kloster Himmelpforte ans Tageslicht brachten, sollen das Wahrzeichen der Harzstadt bereichern.