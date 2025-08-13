Die Sanierung der Turnhalle in Hasselfelde soll in wenigen Wochen abgeschlossen sein. Bis dahin bleibt das Gebäude wegen der Arbeiten für Vereine und Schüler jedoch noch gesperrt.

Arbeiten an Sporthalle in Hasselfelde neigen sich dem Ende zu: So lange bleibt Gebäude noch gesperrt

Hasselfelde. - Die Sanierung der Turnhalle in Hasselfelde befindet sich auf der Zielgeraden. Im April dieses Jahres wurde mit den finalen Arbeiten im Inneren des Gebäudes begonnen. Seitdem ist die Halle für Vereine und Sportler gesperrt. Ursprünglich sollte das Bauprojekt im August abgeschlossen sein. Doch etwas Geduld ist noch gefragt.