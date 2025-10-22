Große Resonanz auf ein Ferienprojekt in Blankenburg: Unter professioneller Anleitung übten sich Ferienkids im Roh 11 im Gestalten kunstvoller Graffiti.

Kreative Kids üben sich in bunter Kunst aus der Spraydose

Knapp ein Dutzend Ferienkinder aus Blankenburg nahmen am Graffiti-Projekt im Blankenburger Jugendfreizeitzentrum Roh 11 teil.

Blankenburg. - Eine kreative Ferienaktion hat zahlreiche junge Blankenburger ins Jugendfreizeitzentrum Roh11 gelockt. An drei Tagen haben sie unter professioneller Anleitung die Kunstform Graffiti kennengelernt und auf vorbereiteten Wänden aus Holz erste Schriftzüge und Motive erschaffen.