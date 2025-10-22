Lange hat es gedauert, doch nun ist ein Ende absehbar: Die Arbeiten im Freibad in Eilenstedt sind quasi abgeschlossen. Warum dennoch viel zu tun bleibt.

Holger Schäfer, René Walther und Michael Richter (von links) vom Freibadförderverein im Gespräch mit Architektin Karin Bührig.

Eilenstedt. - Mehr als zweieinhalb Jahre ist es her, dass der Fördergeldbescheid für die umfassende Sanierung des Eilenstedter Freibads übergeben wurde, vor gut einem Jahr ist dann endlich der Startschuss gefallen. Nun ist ein Ende der Arbeiten in Sicht.