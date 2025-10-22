Freibäder im Harz Gut 400.000 Euro ins Eilenstedter Freibad investiert
Lange hat es gedauert, doch nun ist ein Ende absehbar: Die Arbeiten im Freibad in Eilenstedt sind quasi abgeschlossen. Warum dennoch viel zu tun bleibt.
Aktualisiert: 22.10.2025, 15:41
Eilenstedt. - Mehr als zweieinhalb Jahre ist es her, dass der Fördergeldbescheid für die umfassende Sanierung des Eilenstedter Freibads übergeben wurde, vor gut einem Jahr ist dann endlich der Startschuss gefallen. Nun ist ein Ende der Arbeiten in Sicht.