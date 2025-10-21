weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Aus „Leo's Abenteuerland" wird „Vaero": Viele neue Attraktionen: Großer Indoor-Freizeitpark entsteht in Irxleben

Viele neue Attraktionen: Großer Indoor-Freizeitpark entsteht in Irxleben

Nach dem Auszug von „Leo's Abenteuerland“ aus dem Elbe-Park in Hermsdorf eröffnen die Betreiber demnächst einen großen neuen Indoor-Freizeitpark. Unter dem Namen „Vaero“ entsteht in Irxleben eine riesige Spaßlandschaft mit Attraktionen für alle Altersgruppen.

Von Vivian Hömke Aktualisiert: 22.10.2025, 15:30
Die Gesichter hinter „Vaero“: Die Brüder Philipp (links) und Tom Hacker mit Vater Uwe Hacker haben 2015 „Leo's Abenteuerland“ im Elbe-Park eröffnet. Nun entsteht in Irxleben ein neuer Indoor-Freizeitpark.
Die Gesichter hinter „Vaero“: Die Brüder Philipp (links) und Tom Hacker mit Vater Uwe Hacker haben 2015 „Leo's Abenteuerland“ im Elbe-Park eröffnet. Nun entsteht in Irxleben ein neuer Indoor-Freizeitpark. Foto: Vivian Hömke

Irxleben - „Leo wird erwachsen“ - unter diesem Motto wächst am Rande von Irxleben derzeit ein riesiger neuer Indoor-Freizeitpark. Unter dem Dach einer unscheinbaren Gewerbehalle entsteht ein Spiel-Paradies mit Attraktionen für die ganze Familie.