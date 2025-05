Glasmanufaktur „Harzkristall“ Derenburg Kunstprojekt im Harz lässt Glas verschmelzen wie nach Atombombenabwurf von Hiroshima

Die Glasmacher in Derenburg sind bekannt für ihre kunstvollen Objekte. In einer einzigartigen Auftragsarbeit für eine Ausstellung in Goslar haben die Harzkristall-Mitarbeiter die Technik des Fusings für sich neu entdeckt.