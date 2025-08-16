Schulstart mal anders: Sechstklässer aus Blankenburg haben den Erlebnisbauernhof für Kinder erobert und dabei viel über Landwirtschaft und gesunde Ernährung erfahren.

Landwirtschaft zum Anfassen im Harz mit Reiten, Quiz und Stockbrotbacken

In einer kleinen Parade durften die Bebel-Schüler der 6b die Tiere des Erlebnisbauernhofs in Blankenburg über den Reitplatz führen.

Blankenburg. - Das war etwas für ganz Mutige: Beim Projekttag auf dem Erlebnisbauernhof für Kinder in Blankenburg durften die Mädchen und Jungen der Klasse 6b der Europa- und Ganztagssekundarschule „August Bebel“ nicht nur auf den Pferden Linara und Lutz sowie Esel Ete reiten. Wer sich traute, konnte sich sogar freihändig auf den Pferderücken stellen.