Erlebnisbauernhof für Kinder Blankenburg Landwirtschaft zum Anfassen im Harz mit Reiten, Quiz und Stockbrotbacken
Schulstart mal anders: Sechstklässer aus Blankenburg haben den Erlebnisbauernhof für Kinder erobert und dabei viel über Landwirtschaft und gesunde Ernährung erfahren.
16.08.2025, 10:00
Blankenburg. - Das war etwas für ganz Mutige: Beim Projekttag auf dem Erlebnisbauernhof für Kinder in Blankenburg durften die Mädchen und Jungen der Klasse 6b der Europa- und Ganztagssekundarschule „August Bebel“ nicht nur auf den Pferden Linara und Lutz sowie Esel Ete reiten. Wer sich traute, konnte sich sogar freihändig auf den Pferderücken stellen.