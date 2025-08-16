weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Erlebnisbauernhof für Kinder Blankenburg: Landwirtschaft zum Anfassen im Harz mit Reiten, Quiz und Stockbrotbacken

Schulstart mal anders: Sechstklässer aus Blankenburg haben den Erlebnisbauernhof für Kinder erobert und dabei viel über Landwirtschaft und gesunde Ernährung erfahren.

Von Jens Müller 16.08.2025, 10:00
In einer kleinen Parade durften die Bebel-Schüler der 6b die Tiere des Erlebnisbauernhofs in Blankenburg über den Reitplatz führen.
Blankenburg. - Das war etwas für ganz Mutige: Beim Projekttag auf dem Erlebnisbauernhof für Kinder in Blankenburg durften die Mädchen und Jungen der Klasse 6b der Europa- und Ganztagssekundarschule „August Bebel“ nicht nur auf den Pferden Linara und Lutz sowie Esel Ete reiten. Wer sich traute, konnte sich sogar freihändig auf den Pferderücken stellen.