In Blankenburg haben ein Dutzend Lehrkräfte selbst die Schulbank gedrückt: Sie haben sich dabei das nötige Rüstzeug geholt, um gemeinsam mit den Schülern das Klima an ihren Schulen zu verbessern - durch mehr gegenseitige Achtung, Toleranz und Respekt.

Lehrer auf der Schulbank: Für ein besseres Schul- und Klassenklima

Lars Grundmann, amtierender Präsident des Lions Clubs Blankenburg, im Austausch mit Seminarleiter Heinz-Dieter Ulrich aus Peine, der Lions-Quest-Beauftragten Jana Diesener und Sylvia Körner, Vorstand der Blankenburger Wohnungsgenossenschaft (von links), während einer Pause des Lions-Quest-Seminars in Blankenburg.

Blankenburg. - Wie reagieren, wenn sich Kinder auf dem Schulhof streiten, handgreiflich werden oder Mitschüler gar mobben? Die Lions Clubs des Harzkreises haben einen Experten engagiert, um Lehrer und Pädagogische Mitarbeiter fit zu machen, mit solchen Konflikten besser umzugehen. Dafür haben sie tagelang die Schulbank gedrückt.