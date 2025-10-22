Auf einem Magdeburger Spielplatz wurde eine Rutsche demontiert. Aufgrund von Schäden bestand akute Verletzungsgefahr für Kinder. Das Areal ist weniger als ein Jahr alt.

Kinder in Gefahr: Rutsche auf Magdeburger Spielplatz muss abgebaut werden

Damit sich Kinder nicht verletzen, wurde auf einem Magdeburger Spielplatz vorsorglich eine Rutsche abgebaut.

Magdeburg. - Wohin ist die Rutsche verschwunden? Diese Frage haben sich in den vergangenen Tagen sicher Eltern gestellt, die mit ihren Kindern den Ninja-Spielplatz im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld besucht haben.