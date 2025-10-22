weather regenschauer
  4. Tickets frühzeitig sichern: Die Elite kehrt zurück: Die Darts Gala kommt auch 2026 wieder nach Magdeburg

Die Darts Gala kehrt 2026 zurück in die Messe Magdeburg. Wann das Event stattfindet und wie sich Fans jetzt schon einen Ticket-Vorteil verschaffen können.

Von Romy Bergmann 22.10.2025, 07:00
Der niederländische Darts Spieler Michael van Gerwen hat bereits drei Mal die Darts-Weltmeisterschaft gewonnen. 2025 spielte er vor Tausenden Fans in Magdeburg. Auch 2026 kommen internationale Profis auf die Bühne. Foto: dpa/PA Wire

Magdeburg. - Die Pfeile fliegen wieder – und Magdeburg ist mittendrin. Auch 2026 wird die Landeshauptstadt erneut Teil der European Darts Gala, einem Show-Event, das Fans aus ganz Deutschland begeistert. Wer sich frühzeitig Tickets sichern möchte, kann sich bereits jetzt einen Vorteil verschaffen.