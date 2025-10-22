weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Pudding mit Gabel essen in Olvenstedt: Über TikTok in Magdeburger Jugendclub: Leiterin wagt neue Wege

Drei verschiedene Leitungen gab es innerhalb von zwei Jahren im Jugendclub Alt-Olvenstedt. Die 23-jährige Magdeburgerin Nelly Siewert will nun einiges neu machen. Über TikTok-Videos will sie mehr Besucher gewinnen.

Von Lena Bellon 22.10.2025, 07:10
Nelly Siewert leitet neuerdings den Jugendclub in Alt-Olvenstedt. Hier malt die 23-Jährige mit der neunjährigen Charlien, die häufiger in ihrer Freizeit dort ist.
Nelly Siewert leitet neuerdings den Jugendclub in Alt-Olvenstedt. Hier malt die 23-Jährige mit der neunjährigen Charlien, die häufiger in ihrer Freizeit dort ist. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Innerhalb von zwei Jahren gibt es schon die dritte Leitung des Jugendclubs im Bürgerhaus Alt-Olvenstedt. Die 23-jährige Nelly Siewert will jetzt aber bleiben - und holt die Jugendlichen über Tiktok in den Magdeburger Jugendclub.