Behindertenverband Blankenburg Marode Fußwege und zu viele Hindernisse für Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und Senioren
Seit Jahrzehnten setzt sich der Behindertenverband um seinen Vorsitzenden Frank Graubaum für mehr Barrierefreiheit in Blankenburg ein. Im Volksstimme-Interview beschreibt er, welche Defizite die Lebensqualität immer noch einschränken.
12.08.2025, 10:00
Blankenburg. - Seit der Wende hat sich die Harzstadt Blankenburg an vielen Stellen herausgeputzt. Menschen mit Behinderungen, Senioren und Eltern mit Kinderwagen stoßen aber immer noch an Grenzen. Dazu sprach Volksstimme-Reporter Jens Müller mit Frank Graubaum, dem Vorsitzenden des Behindertenverbandes.