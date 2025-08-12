weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Behindertenverband Blankenburg: Marode Fußwege und zu viele Hindernisse für Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und Senioren

Behindertenverband Blankenburg Marode Fußwege und zu viele Hindernisse für Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und Senioren

Seit Jahrzehnten setzt sich der Behindertenverband um seinen Vorsitzenden Frank Graubaum für mehr Barrierefreiheit in Blankenburg ein. Im Volksstimme-Interview beschreibt er, welche Defizite die Lebensqualität immer noch einschränken.

Von Jens Müller 12.08.2025, 10:00
Solche Begehungen und Befahrungen, um sich einen Überblick über die Barrieren für Fußgänger und Rollstuhlfahrer in Blankenburg zu verschaffen, gab es schon einige - so wie hier im Wohngebiet Regenstein. Frank Graubaum (vorn links) sieht beim Abbau von Hürden noch einigen Nachholbedarf.
Solche Begehungen und Befahrungen, um sich einen Überblick über die Barrieren für Fußgänger und Rollstuhlfahrer in Blankenburg zu verschaffen, gab es schon einige - so wie hier im Wohngebiet Regenstein. Frank Graubaum (vorn links) sieht beim Abbau von Hürden noch einigen Nachholbedarf. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Seit der Wende hat sich die Harzstadt Blankenburg an vielen Stellen herausgeputzt. Menschen mit Behinderungen, Senioren und Eltern mit Kinderwagen stoßen aber immer noch an Grenzen. Dazu sprach Volksstimme-Reporter Jens Müller mit Frank Graubaum, dem Vorsitzenden des Behindertenverbandes.