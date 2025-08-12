Blumenhaus, Getränkeshop, Lebensmittelladen und mehr: Familie Gotsch in Grieben an der Elbe passte sich über 35 Jahre der Entwicklung auf dem Land an.

Der letzte Versorger auf dem Dorf: Hier gibts Brötchen, Blumen und Briefmarken

Frank und Carola Gotsch haben vor 35 Jahren mit einem Blumengeschäft in Grieben angefangen. Heute sind sie die letzte Versorgungsstation für den alltäglichen Bedarf auf dem Dorf.

Grieben. - Es gibt schon lange keinen Bäcker mehr im 720-Seelen-Ort Grieben, auch keinen Einkaufsmarkt, keine Post und keine Bank. Und doch bekommt man bis heute fast alles Lebensnotwendige noch vor Ort – dank Carola und Frank Gotsch. Sie sind der letzte Versorger an der Elbe.