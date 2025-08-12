Tangerhütte Der letzte Versorger auf dem Dorf: Hier gibts Brötchen, Blumen und Briefmarken
Blumenhaus, Getränkeshop, Lebensmittelladen und mehr: Familie Gotsch in Grieben an der Elbe passte sich über 35 Jahre der Entwicklung auf dem Land an.
12.08.2025, 12:19
Grieben. - Es gibt schon lange keinen Bäcker mehr im 720-Seelen-Ort Grieben, auch keinen Einkaufsmarkt, keine Post und keine Bank. Und doch bekommt man bis heute fast alles Lebensnotwendige noch vor Ort – dank Carola und Frank Gotsch. Sie sind der letzte Versorger an der Elbe.