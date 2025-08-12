Das Team Siewiera zeigt sich zufrieden und dankt den Besuchern des Platzes. Im kommenden Jahr soll sich einiges ändern, kündigt er an.

Zerbster Heimat- und Schützenfest: Was sagt Mario Siewiera zur Premiere als Festwirt

Zerbst - Mario Siewiera zieht nach seinem ersten Heimatfest als Festwirt eine positive Bilanz. „Trotz regelmäßiger und fast täglicher Regenschauer bin ich mit den Besuchern im Festzelt zufrieden“, sagt Siewiera. Besonders sein Team bedanke sich, dass sie als „Neulinge“ in Zerbst so gut angenommen wurden. „Die Stimmung war ausgelassen und friedlich“, freut er sich.