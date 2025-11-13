Derenburger Carnevalverein lädt ein Mit dreifachem „Hotte hü!“ in die Fünfte Jahreszeit
Mit der traditionellen Übergabe des Rathausschlüssels feiern die Derenburger Karnevalfans am Samstag, 15. November 2025, in die Fünfte Jahreszeit.
13.11.2025, 10:00
Derenburg. - Mit vier Tagen Verspätung, aber dafür mit noch mehr Stimmung wird in der Harzer Karnevalshochburg Derenburg in die Fünfte Jahreszeit gefeiert. Dazu sind alle Faschingsfreunde am Samstag, 15. November 2025, um 11.11 Uhr auf den Marktplatz eingeladen. Gespannt dürfen die Karnevalsfreunde darauf sein, welche Prinzenpaare diesmal die Regentschaft über Strohkoppshausen übernehmen werden.