Mit der traditionellen Übergabe des Rathausschlüssels feiern die Derenburger Karnevalfans am Samstag, 15. November 2025, in die Fünfte Jahreszeit.

Für sie endet am Samstag, 15. November 2025, eine stimmungsvolle Session: Derenburgs Prinzenpaare Annika I. (Häßler) mit Christian III. (Lücke) sowie Sophia I. (Maushake) und Nils I. (Zedler, von links). Gespannt dürfen die Derenburger sein, wer in der 69. Karnevalssaison die Regentschaft über Strohkoppshausen übernehmen wird.

Derenburg. - Mit vier Tagen Verspätung, aber dafür mit noch mehr Stimmung wird in der Harzer Karnevalshochburg Derenburg in die Fünfte Jahreszeit gefeiert. Dazu sind alle Faschingsfreunde am Samstag, 15. November 2025, um 11.11 Uhr auf den Marktplatz eingeladen. Gespannt dürfen die Karnevalsfreunde darauf sein, welche Prinzenpaare diesmal die Regentschaft über Strohkoppshausen übernehmen werden.