Gerwisch - Der Förderverein für Kunst und Kultur Elbe-Havel lädt am Sonntag, 23. November 2025 um 16:00 Uhr, zum Konzert in Lentges Saal in Gerwisch ein. Zu Gast ist das „Ensemble Duscha“, das sich im Frühjahr 2020 gegründet hat. Dazu gehören Judith Gerdes, die seit 30 Jahren Oboe und Klavier im Kasseler Raum unterrichtet und Vera Osina, eine gefragte Kammermusikerin und Klavierbegleiterin aus Kasan in Russland. Durch den verführerisch, charmanten Klang der Oboe in Verbindung mit virtuosen Klavierparts entstünde ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis, so die Musikerinnen. Zu hören sind unter anderem Werke von Poulenc und Debussy. Der Eintritt zum Konzert am 23. November 2025 ist frei - um Spenden für die Künstlerinnen wird jedoch gebeten.