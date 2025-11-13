Eltern können in der Begegnungsstätte in Barleben können erfahren, wie alternative Ansätze Kindern mit Konzentrationsschwäche helfen können. Es gibt Tipps zu Ernährung, Bewegung und Naturheilkunde.

Barleben - Der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ (MGZ) in Barleben lädt für Mittwoch, 3. Dezember, ab 18:00 Uhr zu einem informativen Vortrag zum Thema „ADHS bei Kindern“ ein. Annett Völkel, Heilpraktikerin für Psychotherapie, und ihr Team wollen im Laufe des Abends in der Begegnungsstätte im Breiteweg 147 über ihre Erfahrungen mit alternativen Ansätzen zur Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit bei Kindern berichten.