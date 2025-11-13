weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Unfall sorgt für Verkehrschaos: Crash mit zwei verletzten Frauen in Haldensleben: 66-Jährige verursacht Unfall

Eine routinemäßige Fahrt endet plötzlich in Chaos und Verletzungen – was genau an der Kreuzung in Haldensleben passiert ist.

Von Anett Roisch 13.11.2025, 11:15
Gleich drei Fahrzeuge sind bei dem Unfall auf der Satueller Straße beschädigt worden.
Haldensleben - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Mittwoch um 15.06 Uhr auf der Satueller Straße in Haldensleben. Eine 66-jährige Fahrerin war mit ihrem Pkw Dacia aus Richtung Bülstringen in Richtung Haldensleben unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte sie nach links abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 56-jährigen Fahrerin eines Ford kam, die vorfahrtsberechtigt war.