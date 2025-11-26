Buchtipp zu Weihnachten Nach Doktor-Benx-Bestseller: Neues Kinderbuch-Abenteuer mit Kommissar Wuschel
Kommissar Wuschel ermittelt wieder! Der Blankenburger Schriftsteller Thomas Rackwitz hat sein drittes Abenteuer mit dem pflichtbewussten Pinguin herausebracht.
26.11.2025, 10:00
Blankenburg. - Nachdem er seinen ersten Fall gelöst und dann sogar Weihnachten gerettet hat, ist Kommissar Wuschel nun zum dritten Mal im Einsatz. Der Blankenburger Schriftsteller Thomas Rackwitz lässt seinen pflichtbewussten Pinguin in Buch drei diesmal um die Welt watscheln.