Kommissar Wuschel ermittelt wieder! Der Blankenburger Schriftsteller Thomas Rackwitz hat sein drittes Abenteuer mit dem pflichtbewussten Pinguin herausebracht.

Der Blankenburger Thomas Rackwitz ist einer der gefragtesten Schriftsteller Sachsen-Anhalts. Hier erfüllt er beim Lesesommer XXL in Zerbst zahlreiche Autogrammwünsche von den Fans seiner Buchreihe „Doktor Benx“.

Blankenburg. - Nachdem er seinen ersten Fall gelöst und dann sogar Weihnachten gerettet hat, ist Kommissar Wuschel nun zum dritten Mal im Einsatz. Der Blankenburger Schriftsteller Thomas Rackwitz lässt seinen pflichtbewussten Pinguin in Buch drei diesmal um die Welt watscheln.