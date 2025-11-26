Landrat Markus Bauer informierte sich über die Arbeit der freien Sekundarschule in Schneidlingen und gratulierte.

Markus Bauer schaute bei seinem Besuch in der Schule auch bei einer fünften Klasse im Englisch-Unterricht rein.

Schneidlingen - Zum 20-jährigen Bestehen der in freier Trägerschaft befindlichen Sekundarschule LebenLernen in Schneidlingen, in der derzeit knapp 140 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, hat Landrat Markus Bauer (SPD) dem Team von Schulleiterin Elke Atzler nachträglich gratuliert. Er konnte aus Termingründen nicht an der Jubiläumsfeier im Sommer teilnehmen, hatte damals Elke Atzler aber einen Besuch in Schneidlingen versprochen.