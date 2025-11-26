Vom 29. November bis zum 7. Dezember reiht sich in der Gemeinde Bördeland ein Weihnachtsmarkt an den nächsten. Die Volksstimme gibt eine Übersicht über die Termine.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder verschiedene Weihnachtsmärkte im Bördeland.

Bördeland. - Im Bördeland beginnt die Weihnachtszeit in diesem Jahr schon am letzten Novemberwochenende – und gleich mehrere Ortsteile laden zu ihren eigenen Märkten ein. Jeder davon hat seinen eigenen Charakter: Vom Blaulichtflair in Welsleben bis zur hin zur stimmungsvollen Mühlenromantik in Kleinmühlingen. Dieser Überblick zeigt, wie dicht das Programm in der Gemeinde ist.