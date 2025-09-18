Ehemaliges Lager Klosterwerke Nachfahre eines KZ-Überlebenden aus Frankreich auf Spurensuche in Blankenburg
Sein Vater überlebte das KZ Klosterwerke in Blankenburg und den „Todesmarsch“ 1945. Der Franzose Patrick Williatte geht auf Spurensuche im Harz.
18.09.2025, 11:00
Blankenburg. - Das einstige Konzentrationslager Klosterwerke in Blankenburg rückt erneut in das Interesse der Öffentlichkeit. Der Sohn des KZ-Häftlings Paul Hubert Williatte (1921-1996), Patrick Williatte, wird sich vor Ort auf Spurensuche begeben.