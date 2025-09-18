Lautstarke Proteste, ein umgebauter Demo-Bus und ein Bürgerdialog der AfD – in Halberstadt prallen Welten aufeinander. Während die Polizei mit einem Großaufgebot für Ordnung sorgt, werfen Gegendemonstranten schwere Vorwürfe gegen die Teilnehmer der Veranstaltung im Gästehaus Spiegelsberge auf.

Der Demo-Bus Adenauer SRP+ hält in Halberstadt bei einer Demonstration gegen einen Bürgerdialog der AfD.

Halberstadt. - Demonstranten und ein großes Polizeiaufgebot auf dem Parkplatz am Halberstädter Tiergarten, dazu ein leuchtender Protestbus, aus dessen Lautsprechern Lieder gegen die AfD schallen. Der Bürgerdialog der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei im Gästehaus Spiegelsberge hat am Donnerstagabend, 18. September, für jede Menge Aufregung in der Harzer Kreisstadt gesorgt.