  4. Rechtsextreme im Harz: AfD-Veranstaltung in Halberstadt sorgt für Aufruhr – Demo-Bus Adenauer SRP+ und Neonazi-Vorwürfe

Lautstarke Proteste, ein umgebauter Demo-Bus und ein Bürgerdialog der AfD – in Halberstadt prallen Welten aufeinander. Während die Polizei mit einem Großaufgebot für Ordnung sorgt, werfen Gegendemonstranten schwere Vorwürfe gegen die Teilnehmer der Veranstaltung im Gästehaus Spiegelsberge auf.

Von Thomas Kügler und Holger Manigk 18.09.2025, 20:00
Der Demo-Bus Adenauer SRP+ hält in Halberstadt bei einer Demonstration gegen einen Bürgerdialog der AfD.
Halberstadt. - Demonstranten und ein großes Polizeiaufgebot auf dem Parkplatz am Halberstädter Tiergarten, dazu ein leuchtender Protestbus, aus dessen Lautsprechern Lieder gegen die AfD schallen. Der Bürgerdialog der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei im Gästehaus Spiegelsberge hat am Donnerstagabend, 18. September, für jede Menge Aufregung in der Harzer Kreisstadt gesorgt.