Nach jahrelangen Diskussionen geht das Kita-Projekt Tucheim endlich in die entscheidende Phase. Ob der Spatenstich wirklich 2026 erfolgt, hängt nun von einer letzten Instanz ab.

Das Gebäude der Kita „Spatzenhausen“ ist in die Jahre gekommen und muss durch einen Neubau ersetzt werden.

Genthin/Tucheim - Die geplante neue Kindertagesstätte in Tucheim nimmt weiter Gestalt an. Nachdem der Stadtrat im Juni 2025 das ambitionierte Bauvorhaben intensiv diskutiert hatte, gab es nun einen entscheidenden Fortschritt: Genthins Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) hat bestätigt, dass das umfassende Konzept zum Kita-Neubau unterzeichnet und an die zuständige Genehmigungsbehörde weitergeleitet wurde.