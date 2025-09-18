Kita Neubau Tucheim 2026 Kita Tucheim: Das Ende für marodes DDR-Gebäude rückt näher
Nach jahrelangen Diskussionen geht das Kita-Projekt Tucheim endlich in die entscheidende Phase. Ob der Spatenstich wirklich 2026 erfolgt, hängt nun von einer letzten Instanz ab.
18.09.2025, 19:58
Genthin/Tucheim - Die geplante neue Kindertagesstätte in Tucheim nimmt weiter Gestalt an. Nachdem der Stadtrat im Juni 2025 das ambitionierte Bauvorhaben intensiv diskutiert hatte, gab es nun einen entscheidenden Fortschritt: Genthins Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) hat bestätigt, dass das umfassende Konzept zum Kita-Neubau unterzeichnet und an die zuständige Genehmigungsbehörde weitergeleitet wurde.