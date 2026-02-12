Die Wohnungsgenossenschaft Blankenburg will das Wohngebiet Regenstein attraktiver machen. Doch die Investitionen in moderne, barrierearme Wohnungen und ein schöneres Umfeld haben ihren Preis.

Neue Aufzüge, Sanierung und höhere Mieten: Wie Großvermieter das Quartier Regenstein aufwerten will

Das Wohngebiet Regenstein in Blankenburg ist das größte Wohngebiet der Stadt. Ein Großteil der DDR-Plattenbauten gehören der Wohnungsgenossenschaft.

Blankenburg. - Die Wohnungsgenossenschaft Blankenburg (WGBL) setzt weiter auf die Sanierung ihres Bestandes. Der Großvermieter muss auf explodierende Baukosten und den demografischem Wandel in der Harzstadt reagieren.