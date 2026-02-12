weather regen
  4. Wohnungsgenossenschaft Blankenburg: Neue Aufzüge, Sanierung und höhere Mieten: Wie Großvermieter das Quartier Regenstein aufwerten will

Die Wohnungsgenossenschaft Blankenburg will das Wohngebiet Regenstein attraktiver machen. Doch die Investitionen in moderne, barrierearme Wohnungen und ein schöneres Umfeld haben ihren Preis.

Von Jens Müller 12.02.2026, 10:15
Das Wohngebiet Regenstein in Blankenburg ist das größte Wohngebiet der Stadt. Ein Großteil der DDR-Plattenbauten gehören der Wohnungsgenossenschaft.
Blankenburg. - Die Wohnungsgenossenschaft Blankenburg (WGBL) setzt weiter auf die Sanierung ihres Bestandes. Der Großvermieter muss auf explodierende Baukosten und den demografischem Wandel in der Harzstadt reagieren.