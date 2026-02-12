Wohnungsgenossenschaft Blankenburg Neue Aufzüge, Sanierung und höhere Mieten: Wie Großvermieter das Quartier Regenstein aufwerten will
Die Wohnungsgenossenschaft Blankenburg will das Wohngebiet Regenstein attraktiver machen. Doch die Investitionen in moderne, barrierearme Wohnungen und ein schöneres Umfeld haben ihren Preis.
12.02.2026, 10:15
Blankenburg. - Die Wohnungsgenossenschaft Blankenburg (WGBL) setzt weiter auf die Sanierung ihres Bestandes. Der Großvermieter muss auf explodierende Baukosten und den demografischem Wandel in der Harzstadt reagieren.