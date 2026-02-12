weather regen
  4. Straßen werden immer holpriger: Winter fordert Tribut: Schlaglöcher auf Straßen zwischen Genthin und Brandenburg

Die eisigen Winterwochen haben deutliche Spuren auf den Straßen zwischen Genthin und Brandenburg hinterlassen. Deshalb ist es aktuell so schlimm mit den Schäden.

Von Mike Fleske 12.02.2026, 11:17
Durch das Winterwetter der vergangenen Wochen gab es auf den Straßen der region zahlreiche Frostschäden.
Genthin/Brandenburg - Wer in den vergangenen Tagen auf der B1 oder den Landstraßen aus der Region Genthin und Jerichow in Richtung Brandenburg unterwegs war, dürfte sie bemerkt haben: neue, teils tiefe Schlaglöcher im Asphalt. Frost, Feuchtigkeit und der tägliche Verkehr setzen den Fahrbahnen in der kalten Jahreszeit sichtbar zu.