Genthin/Brandenburg - Wer in den vergangenen Tagen auf der B1 oder den Landstraßen aus der Region Genthin und Jerichow in Richtung Brandenburg unterwegs war, dürfte sie bemerkt haben: neue, teils tiefe Schlaglöcher im Asphalt. Frost, Feuchtigkeit und der tägliche Verkehr setzen den Fahrbahnen in der kalten Jahreszeit sichtbar zu.