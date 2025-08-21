Klimaschutz im Harz Neuer Klimaschutzverein HarzWatt? will Bürger aktiv einbinden und nachhaltige Projekte fördern
Wer sich aktiv für den Klimaschutz im Harzkreis einsetzen möchte, findet demnächst Gleichgesinnte und Unterstützung über den Verein HarzWatt. Und der hat sich einiges vorgenommen.
21.08.2025, 14:00
Halberstadt/Blankenburg/Thale. - Mach Watt im Harz! Mit diesem Wortspiel als Motto möchte eine kreisweite Initiative den Klimaschutz im Harz voranbringen und Mitstreiter gewinnen. Wer dahinter steckt und was sie vor hat.