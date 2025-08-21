Wer sich aktiv für den Klimaschutz im Harzkreis einsetzen möchte, findet demnächst Gleichgesinnte und Unterstützung über den Verein HarzWatt. Und der hat sich einiges vorgenommen.

Die HarzWatt-Initiatoren (von rechts) Stefanie Steinwender, Klimaschutzmanagerin der Hochschule Harz und Energieberaterin der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt aus Blankenburg, Carola Kalks-Gebhardt, Klimaschutzmanagerin der Harzer Kreisverwaltung, und Michael Hesse, Klimaschutzmanager der Stadt Thale.

Halberstadt/Blankenburg/Thale. - Mach Watt im Harz! Mit diesem Wortspiel als Motto möchte eine kreisweite Initiative den Klimaschutz im Harz voranbringen und Mitstreiter gewinnen. Wer dahinter steckt und was sie vor hat.