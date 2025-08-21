weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Der 150. Einsatz der Feuerwehr in Burg in diesem Jahr ist einer voller Tücken. Mehrere Probleme werden überwunden, um einen Mann aus der 3. Etage eines Neubaublocks zu transportieren.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 21.08.2025, 16:01
In den frühen Abendstunden galt es für die Feuerwehr in Burg, einen Bewohner eines Wohnhauses an der Yorckstraße per Drehleiter mit Korb (DLK) aus der dritten Etage zu transportieren. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Feuerwehr Burg

Burg. - Wohnungsbrand, Feuer im Keller, in Not geratene Menschen und Tiere, Gefahrengut: Die freiwillige Feuerwehr in Burg hat viel Arbeit. Der 150. Einsatz in diesem Jahr schien einfach zu sein - er entpuppte sich als kniffelig.