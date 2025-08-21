Vollsperrung nötig Jubiläum mit Hindernissen: Warum die Feuerwehr in Burg einen Mann aus 3. Etage vom Neubaublock retten muss
Der 150. Einsatz der Feuerwehr in Burg in diesem Jahr ist einer voller Tücken. Mehrere Probleme werden überwunden, um einen Mann aus der 3. Etage eines Neubaublocks zu transportieren.
Aktualisiert: 21.08.2025, 16:01
Burg. - Wohnungsbrand, Feuer im Keller, in Not geratene Menschen und Tiere, Gefahrengut: Die freiwillige Feuerwehr in Burg hat viel Arbeit. Der 150. Einsatz in diesem Jahr schien einfach zu sein - er entpuppte sich als kniffelig.