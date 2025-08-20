Enge Stellen, Lücken im Weg, Stress im Berufsverkehr – das soll bald Geschichte sein. Für knapp zwei Millionen Euro will Magdeburg einen Radweg erneuern - wenn die Fördergelder bewilligt werden.

Fast 2 Millionen Euro: Hier soll ein neuer Radweg entstehen

900 Meter Radweg entlang der Barleber Straße in Magdeburg Neustadt sollen für fast 2 Millionen Euro erneuert werden.

Magdeburg. - Wer mit dem Rad auf der Barleber Straße unterwegs ist, kennt das Problem: Lückenhafte Wege, enge Stellen. Besonders im Berufsverkehr wird die Fahrt zur Nervenprobe – und nicht selten auch zur Gefahr. Doch genau das soll sich bald ändern.