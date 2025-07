Das Grab der in den letzten Kriegstagen 1945 in Treseburg getöteten deutschen Soldaten und Hitlerjungen. Auf den Gedenktafeln sind ihre Namen eingeprägt.

Blankenburg/Treseburg. - Er ist so mysteriös wie unaufgeklärt: der Tod von neun Hitlerjungen in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in Treseburg. Der Harzer Autor Andreas Pawel hat den Fall in seinem neuen Buch aufgegriffen, mit Kriminalisten und den letzten Zeitzeugen gesprochen. War es wirklich Mord?