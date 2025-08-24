Oldtimer in Blankenburg und Osterwieck Kuriose Klassiker und echte Raritäten: Moskwitsch-Fans treffen sich im Harz
Oldtimerfans aufgepasst: Im September rollen 47 Moskwitsch durch den Harz – vom 401er bis zum österreichischen Kombi. Das deutschlandweite Treffen macht Station in Blankenburg und Osterwieck. Was Besucher erwartet und welche Geschichten hinter den Fahrzeugen stecken.
Aktualisiert: 28.08.2025, 10:39
Blankenburg/Osterwieck. - Fürs Schrauben an den beiden Moskwitsch bleibt in diesen Tagen wenig Zeit. Denn Antje und Ralf Schäfer richten gemeinsam mit der „Mossibrigade“ aus Osterwieck, einer kleinen Gruppe von Harzer Oldtimerfans, das 18. deutschlandweite Moskwitsch-Treffen aus.