Oldtimerfans aufgepasst: Im September rollen 47 Moskwitsch durch den Harz – vom 401er bis zum österreichischen Kombi. Das deutschlandweite Treffen macht Station in Blankenburg und Osterwieck. Was Besucher erwartet und welche Geschichten hinter den Fahrzeugen stecken.

Beim Moskwitschtreffen im Harz natürlich mit dabei: der himmelblaue 408er, Baujahr 1975, von Ralf Schäfer aus Wienrode. Laut Kraftfahrtbundesamt sind aktuell nur noch 405 Moskwitsch aus dem Moskauer Werk in Deutschland zugelassen.

Blankenburg/Osterwieck. - Fürs Schrauben an den beiden Moskwitsch bleibt in diesen Tagen wenig Zeit. Denn Antje und Ralf Schäfer richten gemeinsam mit der „Mossibrigade“ aus Osterwieck, einer kleinen Gruppe von Harzer Oldtimerfans, das 18. deutschlandweite Moskwitsch-Treffen aus.