Sachsen-Anhalts Landesschulamt verwehrt dem Fallstein-Gymnasium Osterwieck einen neuen Schulleiter - weil die Perspektive fehle. Das sorgt für massive Kritik aus der Region.

Blick auf das Fallstein-Gymnasium in Osterwieck. Nach Lehrerschaft und Landrat schaltet sich nun die Junge Union in den Zoff um den vakaten Schulleiterposten ein.

Osterwieck/dl/vh. - Die Entscheidung des Landesschulamtes (LSA), die offene Schulleiterstelle am Fallstein-Gymnasium Osterwieck (FGO) nicht auszuschreiben, sei ein schwerwiegender Fehler, kritisiert Maximilian Obst als Vorsitzender des Regionalverbandes Nordharz der Jungen Union (JU). „Es sendet ein völlig falsches Signal und sorgt für Verunsicherung bei Eltern, Schülern und Lehrern.“