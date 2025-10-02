Zu einer ganz besonderen Wiedersehensfeier trafen sich die Nachfahren von Emma und Hermann Henneberg aus Blankenburg. Dabei gab es vor allem viel über Oma Emma zu erzählen, die die Entwicklung der Siedlung Gehren prägte.

Oma Emma und der Gehren: Ein Blick ins Familienalbum der Hennebergs aus Blankenburg

Die Nachfahren von Hermann und Emma Henneberg aus dem Blankenburger Ortsteil Gehren bei ihrer Wiedersehensfeier in Wernigerode. Die weiteste Anreise zum Familientreffen nahmen deren Enkelinnen Hannelore aus Rostock und Doris aus Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck bei München auf sich.

Blankenburg. - Die älteren Gehrener kennen „Oma Emma“ noch aus dem ehemaligen Klubhaus, das sie einst in der Blankenburger Siedlung mit aufgebaut und geleitet hat. An die gebürtige Benneckensteinerin, die vor 125 Jahren das Licht der Welt erblickt und zehn Kinder groß gezogen hat, wurde jetzt in illustrer Runde erinnert.