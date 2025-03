Vollsperrung mitten im Feierabendverkehr auf der Bundesstraße 81 in Blankenburg: Ein Opel ist komplett ausgebrannt. Warum sich die Sperrung im Harz trotz rascher Löscharbeiten lange hinzog.

Opel-Oldtimer gerät plötzlich in Flammen und brennt aus: Bundesstraße im Harz gesperrt

Ausgebranntes Auto in Blankenburg

Die alarmierte Feuerwehr hatte den lichterloh brennenden Oldtimer-Opel in Blankenburg rasch gelöscht.

Blankenburg. - Böse Überraschung am Mittwochnachmittag (26. März) auf der Neuen Halberstädter Straße in Blankenburg: Mitten im nachmittäglichen Berufsverkehr auf der B 81 geriet ein Opel in Brand. Nicht irgendein Opel, sondern ein betagter Oldtimer.