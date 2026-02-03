weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Veranstaltungen in Blankenburg: Open-Air-Konzerte, Theater, Harzer Brauchtum: Das läuft 2026 rund um die neue Stadtparkbühne

Veranstaltungen in Blankenburg Open-Air-Konzerte, Theater, Harzer Brauchtum: Das läuft 2026 rund um die neue Stadtparkbühne

Das Veranstaltungsjahr 2026 verspricht in Blankenburg einige Höhepunkte. Die meisten Feste und Konzerte konzentrieren sich auf den Stadtpark mit der neuen Bühne. Ein Novum gibt's zu Ostern.

Von Jens Müller 03.02.2026, 10:30
Zum Löwenstarken Kinderfest in Blankenburg kommt natürlich die Stadtparkbühne zum Einsatz, so wie hier beim Auftritt der GVS-Theaterkiste.
Zum Löwenstarken Kinderfest in Blankenburg kommt natürlich die Stadtparkbühne zum Einsatz, so wie hier beim Auftritt der GVS-Theaterkiste. Foto: Matthias Bein

Blankenburg. - Nun wird es ernst für die Stadtparkbühne in Blankenburg. Nach den ersten Tests im Zuge der Wiedereröffnung 2025 ist dort 2026 ein ganzer Veranstaltungsreigen geplant. Worauf sich die Blankenburger und ihre Gäste freuen dürfen.