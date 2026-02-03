Das Veranstaltungsjahr 2026 verspricht in Blankenburg einige Höhepunkte. Die meisten Feste und Konzerte konzentrieren sich auf den Stadtpark mit der neuen Bühne. Ein Novum gibt's zu Ostern.

Open-Air-Konzerte, Theater, Harzer Brauchtum: Das läuft 2026 rund um die neue Stadtparkbühne

Zum Löwenstarken Kinderfest in Blankenburg kommt natürlich die Stadtparkbühne zum Einsatz, so wie hier beim Auftritt der GVS-Theaterkiste.

Blankenburg. - Nun wird es ernst für die Stadtparkbühne in Blankenburg. Nach den ersten Tests im Zuge der Wiedereröffnung 2025 ist dort 2026 ein ganzer Veranstaltungsreigen geplant. Worauf sich die Blankenburger und ihre Gäste freuen dürfen.