Veranstaltungen in Blankenburg Open-Air-Konzerte, Theater, Harzer Brauchtum: Das läuft 2026 rund um die neue Stadtparkbühne
Das Veranstaltungsjahr 2026 verspricht in Blankenburg einige Höhepunkte. Die meisten Feste und Konzerte konzentrieren sich auf den Stadtpark mit der neuen Bühne. Ein Novum gibt's zu Ostern.
03.02.2026, 10:30
Blankenburg. - Nun wird es ernst für die Stadtparkbühne in Blankenburg. Nach den ersten Tests im Zuge der Wiedereröffnung 2025 ist dort 2026 ein ganzer Veranstaltungsreigen geplant. Worauf sich die Blankenburger und ihre Gäste freuen dürfen.