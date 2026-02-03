weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Staßfurt: Neue Praxis für Ergo- und Physiotherapie im Ärztezentrum

Ergo- und Physiotherapie Neue Praxis im Ameos-Ärztezentrum Staßfurt eröffnet

Alissa Rheinländer (23) aus Bernburg hat in Staßfurt ein Therapiezentrum eröffnet – spezialisiert auf Ergo- und Physiotherapie. Der Ameos-Standort wächst wieder.

Von Tobias Winkler Aktualisiert: 03.02.2026, 11:49
Das Team der neuen Praxis: Victoria Schambier (46), Kathrin Czubak (54), Kati Schikora (49) und Alissa Rheinländer (23).
Das Team der neuen Praxis: Victoria Schambier (46), Kathrin Czubak (54), Kati Schikora (49) und Alissa Rheinländer (23). Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - In Aschersleben hat Alissa Rheinländer einst das Fach der Ergotherapie erlernt – seit dieser Woche ist die 23-jährige Bernburgerin Inhaberin eines eigenen Therapiezentrums in Staßfurt. Fortan steht Rheinländer den Patienten gemeinsam mit drei Kolleginnen in der ersten Etage des Ameos-Klinikums zur Verfügung. In sieben Behandlungsräumen für Ergo- und Physiotherapie, auf 245 Quadratmetern Fläche.