In Blankenburg wächst der Unmut über die erhöhten Parkgebühren – Touristiker schlagen Alarm. Gäste brechen ihren Besuch ab oder meiden die Stadt ganz. Jetzt reagiert die Politik und bringt erste Änderungsvorschläge auf den Weg.

Parkgebühren-Schock in Blankenburg: Gäste bleiben weg – kommt jetzt die Kehrtwende?

Die Ende März angehobenen Parkgebühren in Blankenburg - hier der Parkscheinautomat in der Löbbeckestraße im Stadtzentrum - stehen weiter in der Kritik. Tourismusexperten sehen schon wenige Monate nach Einführung negative Auswirkungen auf die Stadt.

Blankenburg. - In die Diskussion um die angehobenen Parkgebühren in Blankenburg kommt Bewegung. Nachdem Touristiker Alarm geschlagen haben, steht das Thema nun wieder auf der politischen Tagesordnung. Machen die Stadträte nun eine Rolle rückwärts?