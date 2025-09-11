weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Einziges Exemplar in ganz Europa: Wegen Ukrainekrieg: Tigeriltis stirbt einsam im Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg trauert um seinen Tigeriltis. Er war das einzige Exemplar in ganz Europa. Dass er zuletzt einsam bleiben musste, liegt am Krieg in der Ukraine.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 11.09.2025, 12:35
Der letzte Tigeriltis im Zoo Magdeburg ist jetzt gestorben. Foto: Zoo Magdeburg

Magdeburg. - Der Magdeburger Zoo trauert um sein Tigeriltis-Männchen. Es war das letzte Exemplar, das in einem europäischen Zoo gehalten wurde. Dass das Tier seine letzten Tage allein verbringen musste, liegt am Krieg in der Ukraine.