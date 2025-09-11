Der Zoo Magdeburg trauert um seinen Tigeriltis. Er war das einzige Exemplar in ganz Europa. Dass er zuletzt einsam bleiben musste, liegt am Krieg in der Ukraine.

Magdeburg. - Der Magdeburger Zoo trauert um sein Tigeriltis-Männchen. Es war das letzte Exemplar, das in einem europäischen Zoo gehalten wurde. Dass das Tier seine letzten Tage allein verbringen musste, liegt am Krieg in der Ukraine.