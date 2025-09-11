Einziges Exemplar in ganz Europa Wegen Ukrainekrieg: Tigeriltis stirbt einsam im Magdeburger Zoo
Der Zoo Magdeburg trauert um seinen Tigeriltis. Er war das einzige Exemplar in ganz Europa. Dass er zuletzt einsam bleiben musste, liegt am Krieg in der Ukraine.
Aktualisiert: 11.09.2025, 12:35
Magdeburg. - Der Magdeburger Zoo trauert um sein Tigeriltis-Männchen. Es war das letzte Exemplar, das in einem europäischen Zoo gehalten wurde. Dass das Tier seine letzten Tage allein verbringen musste, liegt am Krieg in der Ukraine.