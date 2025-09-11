Kostenfreier Wohnraum wird in Klötze kaum genutzt Obdachlose: In Klötze haben sie kein zu Hause
Die Einheitsgemeinde Klötze hält eine Wohnung von 34 Quadratmetern für Menschen ohne eine feste Bleibe vor. Allerdings wird diese nur sehr selten in Anspruch genommen. Durchnschnittlich zwei bis dreimal im Jahr.
11.09.2025, 13:00
Klötze. - Obdachlose sind in der Einheitsgemeinde Klötze kein Thema. Das ist das Fazit der Volksstimme-Recherchen zum heutigen Tag der Wohnungslosen. Für den seltenen Notfall hält die Kommune seit Dezember 2018 eine 34 Quadratmeter große Wohnung im Gebiet An der Wasserfahrt vor, für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen einmal kein Dach über den Kopf haben.