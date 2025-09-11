Die Einheitsgemeinde Klötze hält eine Wohnung von 34 Quadratmetern für Menschen ohne eine feste Bleibe vor. Allerdings wird diese nur sehr selten in Anspruch genommen. Durchnschnittlich zwei bis dreimal im Jahr.

Obdachlose: In Klötze haben sie kein zu Hause

In Klötze muss kein Wohnungsloser auf der Straße schlafen. Die Stadt hat seit 2018 eine Wohnung als Notunterkunft angemietet.

Klötze. - Obdachlose sind in der Einheitsgemeinde Klötze kein Thema. Das ist das Fazit der Volksstimme-Recherchen zum heutigen Tag der Wohnungslosen. Für den seltenen Notfall hält die Kommune seit Dezember 2018 eine 34 Quadratmeter große Wohnung im Gebiet An der Wasserfahrt vor, für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen einmal kein Dach über den Kopf haben.