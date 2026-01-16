Gesundheitsversorgung im Harz Blankenburger Arztpraxis trotzt Patientenansturm und Terminstau

Lange hat Reinhard Schlotter nach einer Nachfolgerin für die orthopädische Arztpraxis in Blankenburg im Harz gesucht. Dort sichert Franziska Frommhold gemeinsam mit Annegret Schlotter die Patientenversorgung ab und bittet um Verständnis, wenn es mal längern dauert.